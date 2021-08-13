Milli basketbolcu Alperen Şengün'den NBA Yaz Ligi'nde 9 sayı, 10 ribauntluk performans
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Milli basketbolcu Alperen Şengün'den NBA Yaz Ligi'nde 9 sayı, 10 ribauntluk performans

Milli basketbolcu Alperen Şengün'den NBA Yaz Ligi'nde 9 sayı, 10 ribauntluk performans
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets adına Yaz Ligi'nde forma giyen Alperen Şengün, Toronto Raptors ile oynadıkları hazırlık maçında 9 sayı, 10 ribaunt üretti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets adına Yaz Ligi'nde forma giyen Alperen Şengün, Toronto Raptors ile oynadıkları hazırlık maçında 9 sayı, 10 ribaunt üretti.

Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde üçüncü maçına çıktı.

Raptors'a 92-76 kaybettikleri mücadelede ilk 5'te başlayıp 24 dakika 13 saniye süre alan Alperen, 9 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma, 1 blokla oynadı.

Genç pivot, NBA Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers'a karşı 15 sayı, 15 ribaunt, 4 blok, Detroit Pistons önünde ise 21 sayı, 8 ribaunt, 4 blokla mücadele etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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Milli basketbolcu Alperen Şengün'den NBA Yaz Ligi'nde 9 sayı, 10 ribauntluk performans - Haberler Spor
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