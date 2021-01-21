Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Tayland Açık'ta çeyrek finalde
21.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:12
Milli sporcu Neslihan Yiğit, Toyota Tayland Açık Badminton Turnuvası'nda tek kadınlarda çeyrek finale yükseldi.
Milli sporcu Neslihan Yiğit, Toyota Tayland Açık Badminton Turnuvası'nda tek kadınlarda çeyrek finale yükseldi.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta devam eden organizasyonda Neslihan Yiğit, ikinci turda Alman Yvonne Li ile karşılaştı.
Rakibini 21-19, 20-22 ve 21-14'lük setlerle 2-1 yenen milli badmintoncu, çeyrek finale adını yazdırdı.
Neslihan Yiğit, çeyrek finalde İspanyol Carolina Marin ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar