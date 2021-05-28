Milli badmintoncu Neslihan Yiğit olimpiyat kotası aldı

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu seneye ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu seneye ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Milli Olimpiyat Komitesi'nden (TMOK) yapılan açıklamada, " Londra 2012'de ülkemizi Olimpiyatlarda badminton dalında temsil eden ilk sporcumuz olan Neslihan Yiğit, Dünya Badminton Federasyonunun Olimpik Sıralama Listesine göre Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu