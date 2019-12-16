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Milli Badmintoncu Hamit Atmaca Türkiye'yi Temsil Edecek

Milli sporcu Hamit Atmaca, Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

16.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:43
Milli Badmintoncu Hamit Atmaca Türkiye'yi Temsil Edecek

Milli sporcu Hamit Atmaca, Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nda 'yi temsil edecek.


Kayseri Milli Badminton sporcusu Hamit Atmaca 16 - 18 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan 2019 Uluslar Arası Gençler Badminton Turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek.


Gençlik ve İl Müdürü Murat Eskici; Uluslar Arası müsabakada Türkiye'yi temsil edecek olan sporcu Hamit Atmaca ve Antrenörü Abdurrahman Aslan'a başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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