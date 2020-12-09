Milli badmintoncu Emre Lale 'ilk' peşinde
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Milli badmintoncu Emre Lale 'ilk' peşinde

09.12.2020 12:26 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:31

Milli badmintoncu Emre Lale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılarak, Türkiye adına bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Milli badmintoncu Emre Lale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılarak, Türkiye adına bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Türkiye'yi badminton branşında kadınlarda 2012 Londra Olimpiyatları'nda Neslihan Yiğit, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise Özge Bayrak temsil etti. Türkiye, bu branşta erkeklerde ise henüz olimpiyatlara sporcu gönderemedi.

Milli sporcu Emre Lale, Tokyo Olimpiyatları'na kota alarak adını Türk spor tarihine yazdırmayı amaçlıyor. Emre, AA muhabirine, olimpiyat kotası sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olimpiyat kotasına yakın olduğunu belirten Emre, "Bundan sonraki süreçte hedefimize daha da yaklaşacağımızı düşünüyorum. Antrenmanlarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Bu, benim ve ülkem için bir ilk olacak. Türkiye adına badminton erkeklerde olimpiyatlara giden olmadı." diye konuştu.

27 yaşındaki milli badmintoncu, olimpiyat vizesi alacağına olan inancını dile getirerek, "İnşallah, ben (olimpiyatlara) gideceğim. Kendim ve ülkem adına çok güzel bir şey olacağı için hazırlıklarımızı tam gaz sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 sürecinde çalışmaları hakkında bilgi veren Emre, şunları kaydetti:

"Tüm dünya bu süreci atlatmaya çalışıyor. Bizler de bu süreci en az zararla atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Antrenmanlarımızı olabildiğince aksatmamaya çalışıyoruz. Kovid-19 süreci bitince hedeflerimize daha kısa bir sürede ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Umarım, en kısa sürede pandemi biter."

Mart ayından bu yana salgın nedeniyle turnuvaların iptal edildiğine işaret eden Emre Lale, "2020 yılı turnuvalarının hepsi iptal oldu. 2021 ocak ayı turnuvaları da iptal edildi. Umarım, ondan sonraki süreçte turnuvalarımız iptal olmaz. Turnuvalara en iyi şekilde hazırlanıp maçlarımıza çıkmak istiyoruz. Badminton sahalarını özlediğimizi söyleyebilirim." diyerek sözlerini tamamladı.

Milli badmintoncu Emre Lale 'ilk' peşinde
Milli badmintoncu Emre Lale 'ilk' peşinde
Milli badmintoncu Emre Lale 'ilk' peşinde
Milli badmintoncu Emre Lale 'ilk' peşinde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Lale

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