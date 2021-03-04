Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, İsviçre Açık'a 2. turda veda etti
04.03.2021 20:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:48
Aliye Demirbağ, tek kadınlar kategorisinde mücadele ettiği İsviçre Açık Badminton Turnuvası'nın 2. turunda elendi.
Aliye Demirbağ, tek kadınlar kategorisinde mücadele ettiği İsviçre Açık Badminton Turnuvası'nın 2. turunda elendi.
İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen organizasyonun 7 numaralı seribaşı Beiwen Zhang (ABD) ile karşılaşan Aliye, sahadan 13-21, 21-16 ve 9-21'lik setlerle 2-1 mağlup ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer