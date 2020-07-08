Milli atletlerin koronavirüs testleri negatif çıktı Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 7 şehirde düzenlenen Milli Takım Olimpik Kadro Hazırlık Kampı'nda belirli aralıklarla yapılan yeni tip koronavirüs (covid-19) testleri negatif çıktı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 7 şehirde düzenlenen Milli Takım Olimpik Kadro Hazırlık Kampı'nda belirli aralıklarla yapılan yeni tip koronavirüs (covid-19) testleri negatif çıktı.

Milli Takım Olimpik Kadro Hazırlık Kampı'nda Adana'da 6, Ankara'da 12, Antalya'da 9, İzmir'de 9, Mersin'de 11, Bolu'da 8, Erzurum'da ise 40 milli sporcu yer alıyor. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından belirli aralıklarla yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarına göre 7 şehirde toplam 95 sporcunun koronavirüs testleri negatif çıktı. Milli Takım Olimpik Kadro Hazırlık Kampları 29-30 Temmuz tarihinde son bulacak.

- Ankara

Kaynak: DHA