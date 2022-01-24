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Milli atletlerin kampı İzmir'de başladı

Milli atletlerin kampı İzmir'de başladı
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Milli atletler, İzmir'de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) kampta bir araya geldi.

İZMİR (AA) - Milli atletler, İzmir'de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) kampta bir araya geldi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022'nin ilk geniş kampı İzmir'de başladı.

TOHM sporcularının yer aldığı kampta federasyon başkanı Fatih Çintimar, atlet ve antrenörlerle buluştu.

Toplantıda, bu yılki önemli hedef şampiyonaları atletlere hatırlatan Çintimar, kamp boyunca tüm atletlerin performanslarını dikkatli bir şekilde değerlendireceklerini ifade etti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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