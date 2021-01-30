Atletizm: Salon Olimpik Deneme Yarışları
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Atletizm: Salon Olimpik Deneme Yarışları

30.01.2021 19:49 | Son Güncelleme: 30.01.2021 20:12
Atletizm: Salon Olimpik Deneme Yarışları

Atletizmde İstanbul'da düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışları'nda 2 Türkiye rekoru kırıldı.

Atletizmde İstanbul'da düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışları'nda 2 Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışları'nın dördüncü haftasında ilk gün geride kaldı.

Yarışlarda Mikdat Sevler ve Yaren Yıldırım'dan yeni rekorlar geldi. Heptatlonda ise İlkay Aydemir, ilk gün 3000 puanı aşarak yeni bir rekorun sinyalini verdi.

Yarışların ilk gününde 50 metre engelli branşında yarışan Mikdat Sevler, geçen hafta kırdığı 60 metre engelli rekorunun yanına bu hafta yenisini ekledi. Mikdat, 6,71 ile kendisine ait büyükler Türkiye rekorunu 6,61'e indirdi.

Kadınlar 50 metre engellide ise Yaren Yıldırım, 7,19'luk zamanıyla ilk sırayı alırken, 2001'den bu yana listede olan 20 yaş altı Türkiye salon rekorunu geliştirdi. Bu dalda eski rekor, 7,38 ile Öznur Gültekin'e aitti.

İlk gün yarışmalarında heptatlonda yeni Türkiye rekortmeni İlkay Aydemir'in performansı da öne çıktı. İlk gün tüm branşlarda en iyi derecelerini yenileyen İlkay, 60 metrede 7,06, uzun atlamada 7,24, gülle atmada 11,10, yüksek atlamada ise 1,98 yaparak toplamda 3069 puana yükseldi. İlkay, 10 Ocak'ta 5 bin 530 puanla Türkiye rekoru kırarken, ilk günü 2 bin 947 ile geçmişti.

Öte yandan, yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk resmi yarışına çıkan Necati Er, 7,72 ile uzun atlamada Türkiye sezonunun en iyi derecesini yaptı.

Atletizm: Salon Olimpik Deneme Yarışları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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