Milli atletlerden Erol Bedir'e ziyaret
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Milli atletlerden Erol Bedir'e ziyaret

Milli atletlerden Erol Bedir'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uluslararası müsabakalardan dönen Kayserili milli atletler, Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir'i ziyaret etti.

Uluslararası müsabakalardan dönen Kayserili milli atletler, Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir'i ziyaret etti.

Kayserili milli atletleri uluslararası müsabakalardan yine madalyayla döndüler. Atletler Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir'i ziyaret edip şahsına genç sporculara desteklerinden dolayı teşekkür ederek mutluluklarını paylaştılar. Madalyalı Atletler ziyaretlerinde Erol Bedir'e milli takım forması hediye etti.

Özel Dünyam Hastanesi yönetimi tarafından ziyaretin ardından yapılan açıklamada "Dünyam hastanesi doktorlarından Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan ve milli sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Dünyam Hastanesi olarak Spor ve Sporcunun her zaman yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Milli atletlerden Erol Bedir'e ziyaret
Milli atletlerden Erol Bedir'e ziyaret
Milli atletlerden Erol Bedir'e ziyaret
Milli atletlerden Erol Bedir'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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