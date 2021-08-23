Milli atletlerden Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda önemli başarı
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Milli atletlerden Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda önemli başarı

Milli atletlerden Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda önemli başarı
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda puan açısından en başarılı organizasyonunu geride bıraktı.

Türkiye, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda puan açısından en başarılı organizasyonunu geride bıraktı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türkiye 1 altın, 1 gümüş madalya elde ederken madalya sıralamasında 13'üncü, puan sıralamasında ise 20'nci sırada yer aldı.

Türkiye'nin 18, 20 yaş altı büyüklerdeki tüm dünya şampiyonaları içinde en fazla final ve en yüksek puana sahip olduğu organizasyon Nairobi oldu. 8 milli sporcunun derece aldığı organizasyonda Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı 14 final gördü.

Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda ilk 8'de yer alan milli sporcular şöyle:

Berke Akçam: 400 metre engellide şampiyon (8 puan)

Pınar Akyol: Gülle atmada ikinci (7 puan)

Mazlum Demir: 10 bin metre yürüyüşte 6'ıncı (3 puan)

Mert Demir: 10 bin metre yürüyüşte 7'nci (2 puan)

Şevval Özdoğan: 3 bin metre su engellide 7'nci (2 puan)

Enes Çankaya: Disk atmada 7'nci (2 puan)

Esra Türkmen: Cirit atmada sekizinci (1 puan)

Büşra Hatun Ekinci: Gülle atmada 8'inci (1 puan)

Ay-yıldızlıların yıllara göre 20 yaş altı şampiyonalarında ilk sekizde yer alan milli atlet sayıları ise şöyle:

2000 yılı: 3

2002 yılı: 1

2004 yılı: 2

2008 yılı: 2

2012 yılı: 3

2014 yılı: 3,

2016 yılı: 3

2018 yılı: 4

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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