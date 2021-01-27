Milli atletler Viyana yolcusu
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Milli atletler Viyana yolcusu

27.01.2021 22:19 | Son Güncelleme: 27.01.2021 22:22
Milli atletler Viyana yolcusu

Milli atletler, Viyana Klasik Salon Yarışmaları'nda mücadele edecek.

Milli atletler, Viyana Klasik Salon Yarışmaları'nda mücadele edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 milli atlet, 30 Ocak'taki Viyana Klasik Salon Yarışmaları'nda boy gösterecek.

Müsabakalarda, Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Ramazan Barbaros, Özge Soylu, Akın Özyürek ve Oğuz Akgül yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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