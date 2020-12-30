Milli atletler, şampiyon cimnastikçileri ziyaret etti
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Milli atletler, şampiyon cimnastikçileri ziyaret etti

30.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:24
Milli atletler, şampiyon cimnastikçileri ziyaret etti

İzmir'de kamp yapan Atletizm Milli Takımı sporcuları, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli cimnastikçilere ziyarette bulundu.

İzmir'de kamp yapan Atletizm Milli Takımı sporcuları, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli cimnastikçilere ziyarette bulundu.

Halkapınar'daki Cimnastik Salonu'nda yapılan antrenmanı bir süre takip eden milli atletler, çalışmanın sonunda cimnastikçilerle bir araya gelip, onlara baklava ikramında bulundu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, AA muhabirine, ziyaretin kendilerini ve takımı mutlu ettiğini söyledi.

Takımın çalışmalarına devam ettiğini belirten Göktekin, "Özellikle Avrupa Şampiyonası'nın ardından olimpiyat yolunda önümüzün daha açık olduğunu gördük. Aldığımız motive edici sonuçlarla, diğer branşların da olimpiyat yolunda başarılı olabileceklerine ışık tutmuş olduk. İnşallah 2021 yılındaki olimpiyatlarda sporcularımızdan madalya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, yaptığı açıklamada, "Desteklerinden dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Sporcu ruhu bu olsa gerek. Burada bir sporcu dayanışması var. Branş önemli değil. Hepimiz aynı bayrak ve ülke için çabalıyoruz ve emek veriyoruz. Aynı şekilde kazanacakları başarıların ardından biz de onları ziyaret ederek karşılık vermek istiyoruz." diye konuştu.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ziyaretin anlamlı olduğunu belirterek "Burada sporcular arasında dayanışmayı görüyoruz. Bizim için önemli olan birlik olmak. Hayatta her şey dayanışmadan geçiyor. Cimnastik Milli Takımı'mız, milletimiz için çok gurur verici başarılar elde etti. Bu başarı bir ekip işi." şeklinde kullandı.

Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden Güner Güngör ise, "İnşallah daha iyi başarılar elde edecekler. Bunu gören bizim sporcularımız da onlarla birlikte bu başarıyı paylaşıp, ileride daha iyi hedeflere ulaşma amacıyla çalışma yapacaklardır." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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