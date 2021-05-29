Milli atletler Romanya'da 4 birincilik elde etti
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Milli atletler Romanya'da 4 birincilik elde etti

Milli atletler Romanya'da 4 birincilik elde etti
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Milli atletler, Romanya'nın Craiova kentinde düzenlenen Uluslararası Atletizm Yarışması ve Balkan Bayrak Kupası'nın ilk gününde 4 birincilik elde etti.

Milli atletler, Romanya'nın Craiova kentinde düzenlenen Uluslararası Atletizm Yarışması ve Balkan Bayrak Kupası'nın ilk gününde 4 birincilik elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda erkekler 100 metre mücadelesini Jak Ali Harvey 10.33'lük derecesiyle kazanırken, Tuğba Danışmaz kadınlar üç adım atlamayı 13,70 metrelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Erkekler 400 metrede Kubilay Ençü 47.40 ile birinci, Oğuzhan Kaya 47.50 ile ikinci, Akın Özyürek ise 47.52 ile üçüncü oldu. Erkekler 100 metrenin seçmesinde Emre Zafer Barnes 10.38, Oğuz Uyar 10.54, Ertan Özkan 10.57, Umut Uysal 10.80'lik dereceyle koştu.

4×400 metre karışık bayrakta Sinan Ören, İlyas Çanakçı, Büşra Yıldırım ve Elif Polat'tan oluşan milli takım, 3: 21.53'lük dereceyle Romanya ve Bulgaristan'ın önünde şampiyonluğu kazandı.

Erkekler 4×100 metrede ise Ertan Özkan, Oğuz Uyar, Umut Uysal ve Jak Ali Harvey'den oluşan milli takım, 39.71'lik dereceyle ikinci sırayı aldı.

Organizasyonun son gününde yarın erkekler 4×400 metrede milli takım piste çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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