Milli atletler Kayhan Özer ve Mikdat Sevler, sezonu Lyon'da açtı

Salon sezonundaki ilk yarışmalarına Fransa'nın Lyon kentinde çıkan milli sprinterler Kayhan Özer ve Mikdat Sevler, kategorilerinde üçüncü oldu.

Salon sezonundaki ilk yarışmalarına Fransa'nın Lyon kentinde çıkan milli sprinterler Kayhan Özer ve Mikdat Sevler, kategorilerinde üçüncü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Kayhan Özer ve Mikdat Sevler, Stephane Diagana Atletizm Salonu'nda yapılan Elit Salon Yarışması'nda mücadele etti. 2022'deki ilk yarışmalarına çıkan milli atletler, üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Balkan salon şampiyonu Kayhan, seçmede 6.77 koştuğu 60 metrenin finalinde 6.71'lik derecesiyle üçüncü oldu. Yarışı Fildişi Sahili'nden Arthur Cisse 6.66 ile kazandı.

60 metre engellide ise Türkiye rekortmeni Mikdat Sevler sahne aldı. 24. doğum gününde yarışan Mikdat, seçmede 7.96 ile serisini üçüncü bitirerek finale kaldı. Milli atlet, finalde 7.88'lik derecesiyle yarışını üçüncü sırada noktaladı.