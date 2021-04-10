Milli atletler İran'da
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Milli atletler İran'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Milli atletler İran'da

İmam Reza Atletizm Grand Prix yarışmalarına katılacak olan milli atletler, İran'a gitti.

İmam Reza Atletizm Grand Prix yarışmalarına katılacak olan milli atletler, İran'a gitti.

İran'ın Meşhed kentinde yapılacak İmam Reza Atletizm Grand Prix müsabakalarında yarışacak ay-yıldızlı atletler, İran'a gitti. Yarın başlayacak olan müsabakalar, 2 gün sürecek. Atletler Mehmet Körpe, Abdullah Özdemir, Cihat Ulus ve Ahmet Mutlu ile birlikte kafile başkanı Abdullah Yılmaz'dan oluşan kafileyi havaalanında konsolos Fatih Topçu karşıladı. Millilere başarılar dileyen konsolos Topçu, yarışmaları izleyeceklerini ifade etti.Milli atletler, pazartesi günü müsabakaları tamamlayarak yurda dönecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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