Milli atletler, Çekya'da Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na katılacak
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Milli atletler, Çekya'da Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na katılacak

Milli atletler, Çekya'da Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na katılacak
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Çekya'nın Podebrady şehrinde 16 Mayıs Pazar günü düzenlenecek Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na Türkiye'den 11 milli atlet katılacak.

Çekya'nın Podebrady şehrinde 16 Mayıs Pazar günü düzenlenecek Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na Türkiye'den 11 milli atlet katılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, büyük erkekler ve kadınlar kategorisinde dörder, 20 yaş altında ise erkeklerde iki, kadınlarda ise bir milli sporcunun şampiyonada yer alacağı kaydedildi.

Büyük kadınlar kategorisinde bu şampiyonaya ilk kez 2005 yılında katılan ve sıralamada yer bulamayan Türkiye'yi Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Evin Demir ve Kader Dost'un temsil edeceği aktarıldı.

Büyük erkeklerde ise, olimpiyatlarda da yer alacak Salih Korkmaz'la birlikte Şahin Şenoduncu, Abdulselam İmuk ve Selman İlhan'dan oluşan milli sporcuların Çekya'da mücadele edeceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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