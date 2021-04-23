Milli atletler, Balkan Maraton Şampiyonası için Ukrayna'ya gitti
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Milli atletler, Balkan Maraton Şampiyonası için Ukrayna'ya gitti

Milli atletler, Balkan Maraton Şampiyonası için Ukrayna'ya gitti
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Maraton Milli Takımı, 25 Nisan Pazar günü Ukrayna'da koşulacak Balkan Maraton Şampiyonası'na katılmak için başkent Kiev'e gitti.

Türkiye Maraton Milli Takımı, 25 Nisan Pazar günü Ukrayna'da koşulacak Balkan Maraton Şampiyonası'na katılmak için başkent Kiev'e gitti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Balkan Atletizm Birliği'nin organize ettiği şampiyonada Türkiye'yi 6 milli atlet temsil edecek.

Maratonda erkeklerde Ercan Arslan, Mert Girmalegesse, Halil Yaşın ve Hüseyin Can, kadınlarda ise Sevilay Eytemiş ile Büşra Nur Koku mücadele edecek.

Şampiyonada hem erkekler hem de kadınlarda kürsü hedefleyen milliler, takım halinde birincilik kupasını Türkiye'ye getirmek için yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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