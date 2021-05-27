Milli atletler, Balkan Bayrak Yarışları Şampiyonası için Romanya'ya gitti

Milli atletler, Romanya'da 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak Balkan Bayrak Yarışları Şampiyonası'na katılmak için Craiova kentine gitti.

Milli atletler, Romanya'da 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak Balkan Bayrak Yarışları Şampiyonası'na katılmak için Craiova kentine gitti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, üç bayrak takımı ve üç adım sporcusu Tuğba Danışmaz'dan oluşan milli takım kafilesi 4×100 erkekler, 4×400 erkekler ve 4×400 karışık bayrak yarışlarında mücadele edecek.

Yarışmaların ilk gününde 4×100 erkek ve 4×400 karışık takımı piste çıkacak. Ardından üç adım atlamada Tuğba Danışmaz sahne alacak.

İkinci günün sabah seansında ise 4×400 bayrak takımı sahaya çıkacak. Bu yarışta milliler 3.09.66'lık 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırmak için ter dökecek. Milli atletler bayrak yarışları dışında bireysel branşlarda da mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şöyle:

Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Ertan Özkan, Oğuz Uyar, Umut Uysal, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, Sinan Ören, Akın Özyürek, Büşra Yıldırım, Elif Polat, Tuğba Danışmaz.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu