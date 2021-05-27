Milli atletler, Balkan Bayrak Yarışları Şampiyonası için Romanya'ya gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli atletler, Balkan Bayrak Yarışları Şampiyonası için Romanya'ya gitti

Milli atletler, Balkan Bayrak Yarışları Şampiyonası için Romanya'ya gitti
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Milli atletler, Romanya'da 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak Balkan Bayrak Yarışları Şampiyonası'na katılmak için Craiova kentine gitti.

Milli atletler, Romanya'da 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak Balkan Bayrak Yarışları Şampiyonası'na katılmak için Craiova kentine gitti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, üç bayrak takımı ve üç adım sporcusu Tuğba Danışmaz'dan oluşan milli takım kafilesi 4×100 erkekler, 4×400 erkekler ve 4×400 karışık bayrak yarışlarında mücadele edecek.

Yarışmaların ilk gününde 4×100 erkek ve 4×400 karışık takımı piste çıkacak. Ardından üç adım atlamada Tuğba Danışmaz sahne alacak.

İkinci günün sabah seansında ise 4×400 bayrak takımı sahaya çıkacak. Bu yarışta milliler 3.09.66'lık 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırmak için ter dökecek. Milli atletler bayrak yarışları dışında bireysel branşlarda da mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şöyle:

Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Ertan Özkan, Oğuz Uyar, Umut Uysal, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, Sinan Ören, Akın Özyürek, Büşra Yıldırım, Elif Polat, Tuğba Danışmaz.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Ebru Gündeş Demet Evgar Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli atletler, Balkan Bayrak Yarışları Şampiyonası için Romanya'ya gitti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 14:51:34. #1.13#

title