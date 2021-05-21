Milli atletler Avusturya ve Yunanistan'da yarışacak
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Milli atletler Avusturya ve Yunanistan'da yarışacak

Milli atletler Avusturya ve Yunanistan'da yarışacak
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Milli atletler Avusturya ve Yunanistan'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlara katılacak.

Milli atletler Avusturya ve Yunanistan'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlara katılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli maratoncular Avusturya'daki S7 Maratonu'nda ter dökecek. Avusturya'nın Styria bölgesindeki S7 Otobanı'nda 23 Mayıs'ta koşulacak ve olimpiyat kotası için Avrupa kıtasında yapılan yarışlardan biri olan koşuda, daha önceden kotayı geçen Yavuz Ağralı'nın yanı sıra kadınlarda Esma Aydemir ile Fadime Suna Çelik mücadele verecek.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da ise 26 Mayıs'taki Uluslararası Atletizm Müsabakaları'nda üç adımda Tuğba Danışmaz, yüksek atlamada ise Buse Savaşkan yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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