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Milli atletler Ankara'da kamp yapıyor

Atma disiplininde yarışan milli atletler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına Ankara'da devam ediyor.

10.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:32
Milli atletler Ankara'da kamp yapıyor

Atma disiplininde yarışan milli atletler, 2020 Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına 'da devam ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonundan edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Kompleksi içindeki Naili Moran Atletizm Pisti'nde gerçekleşen kamp, 29 Şubat'a kadar sürecek.

Kampta, çekiç atıcılar Kıvılcım Kaya Salman, Özkan Baltacı, Eşref Apak, Deniz Yaylacı ve gülle atıcı Osman Can Özdeveci yer alıyor.

Kaynak: AA
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