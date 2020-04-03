Milli atletler Ağrı'da ev karantinasında Milli atletler Özlem Kaya ve Sevilay Eytemiş, koronavirüs sebebiyle kendilerini evde 14 gün karantinaya aldı.

Milli atletler Özlem Kaya ve Sevilay Eytemiş, koronavirüs sebebiyle kendilerini evde 14 gün karantinaya aldı.

Kenya kampından dönen milli atletler, Ağrı'da 14 günlük karantina sürecine girdi. Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan milli atletler "Evde kal" çağrısında bulundu.

Milli atlet Özlem Kaya, ev karantinasında olduklarını belirterek, "Türkiye Atletizm Federasyonu'nun vermiş olduğu imkanlarla olimpiyatlara hazırlanmak için kampımızı Kenya'da devam ettiriyorduk. Koronavirüsün yayılmasından dolayı federasyonumuz tarafından ülkemize getirildik. Şu an da karantina sürecini evlerimizde geçiriyoruz" dedi.Milli atlet Sevilay Eytemiş ise "Biz sporumuzu evde yapıyoruz. Sizler de sporunuzu evlerde yapabilirsiniz" mesajı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Özlem Kaya'nın açıklamalarıSevilay Eytemiş'in açıklamaları

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Kaynak: DHA