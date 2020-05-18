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Milli atlet Yavuz Ağralı, Kovid-19 sürecinde olimpiyatlara Bingöl'deki evinde hazırlanıyor

Milli atlet Yavuz Ağralı, maratonda katılım hakkı elde ettiği Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında memleketi Bingöl'deki evinde hazırlanıyor.

Milli atlet Yavuz Ağralı, Kovid-19 sürecinde olimpiyatlara Bingöl'deki evinde hazırlanıyor
18.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:12

Milli atlet Yavuz Ağralı, maratonda katılım hakkı elde ettiği Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında memleketi Bingöl'deki evinde hazırlanıyor.

Yavuz Ağralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takıma girdikten sonra katıldıkları ilk liselerarası yarışmada takım halinde dünya şampiyonluğu kazandıklarını söyledi.

2013'te bireysel dağ yarışmasında dünya üçüncülüğü elde ettiğini, 2016'da ise Rio Olimpiyatları'nda yer aldığını belirten Ağralı, Bingöl'den olimpiyatlara katılan ilk atlet olduğunu kaydetti.

Ağralı, 2017'de Balkan şampiyonluğunu kazandığını, ardından 3 kez Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil etttiğini aktararak, gösterdiği performansla olimpiyatlara katılma hakkı kazandığını dile getirdi.

"Aldığım aletlerle çalışmalarımı yapıyorum"

Türkiye topraklarında doğmuş, büyümüş en iyi atlet olmayı hedeflediğini vurgulayan Yavuz Ağralı, "1980'lerde bir maraton fenomeni vardı. Bu yeniden yeşermeye başladı. Hedefim 2 saat 9 dakikada maraton koşabilmek." dedi.

Ağralı, Tokyo Olimpiyatları'nın Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendiğini anımsatarak, "Olimpiyatlar ertelenmeden önce bir ay Etiyopya'da çalıştık. İptal edilince döndüm evimde 15 gün kendimi izole ettim. Ev içerisinde antrenmanları sürdürdüm. Aldığım aletlerle çalışmalarımı yapıyorum. Dünyadaki diğer sporcular da böyle yapıyor. Devlet büyüklerimizi dinleyerek evde kaldım." ifadelerini kullandı.

"Çalışmaktan vazgeçmeyin"

Ağralı, sporcu olmayı hedefleyen gençlere düzenli şekilde çok çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, "17 yılda katıldığım yarışmalarda yüzlerce madalya kazandım. Bunları kazanmak kolay olmadı." diye konuştu.

2017'de çok zorlu antreman sürecinin ardından Balkan şampiyonluğu kazandığını aktaran Ağralı, şunları kaydetti:

"Benden önce 1987 yılında Mehmet Terzi koşmuştu. O dönemlerde çok iyi sporcular vardı. 2 saat 10 dakika 45 saniye, tüm zamanların en iyi ikinci derecesi oldu. Bunları kazanmak kolay olmadı. 7 yıl sonra milli takıma girmeyi başardım. Gençlerin sabredip çok çalışması lazım. Pes etmeyin, hocalarınıza inanın, çalışmaktan vazgeçmeyin. Çok zorluklar yaşadım, soğuktan ağladım ama pes etmedim. Tüm bu acılar kazandıktan sonra yerini sevince bırakıyor. Gözyaşları bu kez sevinç olarak akıyor."

Tokyo'daki yarışmada iyi bir derece elde etmek için çaba gösterdiğini vurgulayan Ağralı, "İlk üç arasına girmeyi hedefliyorum. Maratonda olimpiyat madalyası kazanmak kolay değil ancak imkansız da değil." açıklamasını yaptı.

28 yaşındaki milli atlet, Sevilla Maratonu'nda 2.10.41'lik derecesiyle tüm zamanlarda Türkiye'nin dördüncü derecesine imza atmıştı. Yavuz Ağralı, 2.11.30'luk Tokyo Olimpiyat Oyunları barajını geçerek, olimpiyat vizesi alan 13. milli atlet olmuştu.

Kaynak: AA

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