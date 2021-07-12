Milli atlet Yasmani Copello, Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı kampını ziyaret ederek moral verdi
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Milli atlet Yasmani Copello, Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı kampını ziyaret ederek moral verdi

Milli atlet Yasmani Copello, Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı kampını ziyaret ederek moral verdi
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli atlet Yasmani Copello, Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takım kampını ziyaret ederek sporculara moral verdi.

Milli atlet Yasmani Copello, Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takım kampını ziyaret ederek sporculara moral verdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Elmas Lig'de erkekler 400 metre engellide ikinci olan Türkiye'nin atletizmde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda beklentisinin yüksek olduğu milli atlet Yasmani Copello, Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takım kafilesini antrenmanda ziyaret ederek başarılılar diledi.

Dünya şampiyonu özel milli atlet Dilara Çevik de Yasmani Copello'ya teşekkür ederek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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