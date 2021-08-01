Milli atlet Yasmani Copello finale yükseldi
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Milli atlet Yasmani Copello finale yükseldi

Milli atlet Yasmani Copello finale yükseldi
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 400 metre engellide finale yükseldi.

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 400 metre engellide finale yükseldi.

Olimpiyat Stadı'nda piste çıkan milli atlet Yasmani Copello, 400 metre engelli seçmelerinde serisini 49 saniyeyle ikinci sırada tamamlayarak yarı finale kalmıştı. Bugün yapılan yarı finallerde 1. seride koşan Copello, en iyi dereceden finalde koşmaya hak kazandı.Rio'da bronz madalya kazanan Yasmani, yarı finalde 1. seri 4. kulvarda koştu. Son 100 metreye 6. sırada geçen milli atlet son engel sonrası yaptığı atakla  47.88'lik derecesi ile 3. sırada yer aldı. Yasmani, finale kalabilmek için diğer serileri bekledi. İlk iki sırayı alan sporcuların direkt finale kaldığı yarışta Copello, en iyi üçüncüler derecesinde 1. adam olarak finale kaldı. Yasmani 3 Ağustos saat 06.20'de yapılacak finalde koşmaya hak kazandı.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

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