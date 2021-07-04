Milli atlet Yasmani Copello, Elmas Lig'de ikinci oldu
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Milli atlet Yasmani Copello, Elmas Lig'de ikinci oldu

Milli atlet Yasmani Copello, Elmas Lig'de ikinci oldu
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Milli atlet Yasmani Copello, Elmas Lig'de erkekler 400 metre engellide 48.19 saniyeyle ikinci oldu.

Milli atlet Yasmani Copello, Elmas Lig'de erkekler 400 metre engellide 48.19 saniyeyle ikinci oldu.

Atletizmde Elmas Lig'in 5. etap yarışları, İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirildi.

Erkekler 400 metre engellide Brezilyalı Alison dos Santos, 47.34'lük derecesiyle Güney Amerika rekoru kırarak birinci olurken, milli atlet Yasmani Copello 48.19 ile bu sezonun en iyi derecesine imza attı.

Jamaikalı atlet Kemar Mowatt da 48.75 ile üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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