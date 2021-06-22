Milli atlet Tuğçe Şahutoğlu'ndan çekiç atmada olimpiyat kotası

Milli atlet Tuğçe Şahutoğlu, çekiç atmadaki 74.03 metrelik derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota kazandı.

Milli atlet Tuğçe Şahutoğlu, çekiç atmadaki 74.03 metrelik derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota kazandı.

İzmir'de düzenlenen olimpik deneme yarışmasında, milli atlet Tuğçe Şahutoğlu piste çıktı. Fenerbahçe'nin sporcusu Şahutoğlu, çekiç atmadaki 74.03 metrelik derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası aldı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİKGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli atlet Tuğçe Şahutoğlu'nu tebrik etti. Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle:

"2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım sürecinde milli atletlerimizden güzel haberler gelmeye devam ediyor. İzmir'de düzenlenen Olimpik deneme yarışmasında, çekiç atmadaki 74.03 metrelik derecesi ile Tokyo 2020 vizesi alan Milli sporcumuz Tuğçe Şahutoğlu'nu kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım sürecinde olan bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı