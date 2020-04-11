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Koronavirüs, Düzce, Spor

Milli atlet Tuğba Güvenç: Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından Düzce'ye getirilerek yurda yerleştirilen milli atlet Tuğba Güven, 14 günlük karantina sonunda evine yerleşti.

11.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:59
Milli atlet Tuğba Güvenç: Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından Düzce'ye getirilerek yurda yerleştirilen milli atlet Tuğba Güven, 14 günlük karantina sonunda evine yerleşti. Tuğba Güvenç olimpiyatların ertelenmesinin kendisi için avantaj olduğunu belirterek, "Ertelenmesi benim için iyi oldu. Geçen sene sezonu geç kapattım. 6 ay gibi kısa sürede barajı geçmem gerekiyordu. Ona göre çalışıp barajı geçmeyi hedefliyorum" dedi.  

Etiyopya'da kampta olan 6 milli atletten biri olan ve 14 gün önce Düzce'deki Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'na yerleşen Tuğba Güvenç, karantina süresinin dolmasının ardından evine gönderildi.

3000 metre engellideki temsilcimiz Tuğba Güvenç, karantina sürecine alışmakta zorluk çektiğini ifade ederek, "28 Mart günü Düzce Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu'na getirildim. İlk gün benim için çok zordu. 90 gün Etiyopya'da antrenman yaptıktan sonra kız yurdundaki ilk günümde zorlandım ama sonrasında alıştım. 14 gün boyunca buradaydım. Her şey güzeldi ve bir problem yaşamadık. Buradaki personellerin tutumu, odalar, yemekler her şey çok güzeldi" diye konuştu.Tuğba Güvenç, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spor yapması için kendisine ekipman gönderdiğini ifade ederek, "Yurda yerleştikten 4 gün sonra Gençlik ve Spor Bakanımız bize spor aletleri gönderdi. Bisiklet ve ip gibi ekipmanlarla antrenman yapmaya çalıştım. Koşamadım ama bir şekilde idman yapmaya devam ettim" şeklinde konuştu."OLİMPİYATLAR İÇİN KOTA KOVALIYORDUM" Tuğba Güvenç, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota kovaladığını vurgulayarak, "2020 Tokyo Olimpiyatları için kota kovalıyordum. Etiyopya'ya gitme amacım da buydu. Barajımız bizde 9.30.00, benim 9.26.09 gibi kişisel en iyi derecem var. Ama bunu 2017 yılında gerçekleştirdim. 1 yıl önceden gerçekleştirmem gerekiyor. Gitme şansım yüksekti. Eğer barajı geçemesem bile dünyada ilk 40 girebilirsem oradan da gitmeye hak kazanabiliyorum. Gitme şansım yüksekti ama 2021'e ertelendi" dedi."BENİM İÇİN OLİMPİYATLARIN ERTELENMESİ İYİ OLDU" Olimpiyatların ertelenmesinin kendisi için avantaj olduğunu sözlerine ekleyen Tuğba Güvenç, şunları söyledi;"Benim için ertelenmesi iyi oldu. Zaten geçen sene sezonu geç kapattım. Ekim ayında bitmişti sezonum. 6 ay gibi kısa sürede barajı geçmem gerekiyordu. Şimdi o süreç daha fazla uzadı. Eksiklerimi biliyorum. Ona göre çalışıp, o şekilde baraj geçmeyi hedefliyorum. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi 3000 metre engelli branşında temsil ettim. O benim ilk büyük tecrübemdi. Madalyadan çok ilk hedefim finale kalabilmek. Finalde en iyi şekilde ülkemizi temsil ederek kişisel en iyi derecemi geliştirmek istiyorum.""DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA MADALYA KOVALAMAK İSTİYORUM" Hedefinin Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılarak madalya kovalamak olduğunu açıklayan Tuğba Güvenç, sözlerini şöyle tamamladı;

"Önümüzde 2022 Dünya Şampiyonası ve  Avrupa Şampiyonası var. Hala aktif sporcuyum.  Olimpiyatlar sonrası dünya ve Avrupa şampiyonlarında madalya kovalamak istiyorum."  

Kaynak: DHA

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