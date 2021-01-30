Milli atlet Tuğba Danışmaz, kendi rekorunu egale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milli atlet Tuğba Danışmaz, kendi rekorunu egale etti

30.01.2021 21:29 | Son Güncelleme: 30.01.2021 21:29
Milli atlet Tuğba Danışmaz, kendi rekorunu egale etti

Milli atlet Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada kendisine ait Türkiye rekorunu tekrarladı.

Milli atlet Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada kendisine ait Türkiye rekorunu tekrarladı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışları'nda piste çıkan Tuğba, formda performansını sürdürdü.

Son olarak 2 hafta önce yapılan Salon Deneme Yarışları'nda 13,80'lik derecesiyle üç adım atlamada Türkiye rekoru kıran Tuğba Danışmaz, bugün de aynı mesafeye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Hande Erçel Hanife Gürdal
Spor Okan Buruk Arda Turan Ferdi Kadıoğlu Marcel Tisserand İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Ankara Beşiktaş Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli atlet Tuğba Danışmaz, kendi rekorunu egale etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 21:32:27. #1.16#
title