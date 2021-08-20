Milli atlet Şevval Özdoğan, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metre engellide 7. oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli atlet Şevval Özdoğan, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metre engellide 7. oldu

Milli atlet Şevval Özdoğan, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metre engellide 7. oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda, milli atlet Şevval Özdoğan 3000 metre engellide 7. oldu.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda, milli atlet Şevval Özdoğan 3000 metre engellide 7. oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın üçüncü gününde Türkiye adına finaldeki en iyi sonucu 3000 metre engellide 7. sırayı alan milli sporcu Şevval Özdoğan elde etti.

Avrupa üçüncüsü ay-yıldızlı sporcu Şevval Özdoğan, uzun süre ilk beş içinde götürdüğü yarışı 10: 49.79 ile yedinci tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek İrem Derici Haluk Levent Demet Akalın
Spor Marcao Ali Koç Muslera Burak Elmas Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Milli atlet Şevval Özdoğan, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metre engellide 7. oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 19:59:47. #1.16#

title