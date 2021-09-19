Milli atlet Ramil Guliyev, Kenya'da dördüncü oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli atlet Ramil Guliyev, Kenya'da dördüncü oldu

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Milli atlet Ramil Guliyev, Kenya'da dördüncü oldu

Milli atlet Ramil Guliyev, Kip Keino Klasik'te 200 metre yarışını dördüncü sırada tamamladı.

Milli atlet Ramil Guliyev, Kip Keino Klasik'te 200 metre yarışını dördüncü sırada tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hafta içinde İzmir'de düzenlenen Süper Lig'de mücadele eden Ramil Guliyev, sezonun son yarışını koştuğu Kenya'da 20.38'lik derecesiyle 200 metreyi dördüncü olarak noktaladı.

Bu derece, milli atletin 2021 sezonundaki en iyi ikinci performansı oldu.

Ramil Guliyev'i sezonun son yarışında Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ve büyükelçilik çalışanları, Kasarani Stadı'nın tribünlerinde yalnız bırakmadı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya

 Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi

 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Burak Yamantürk Bergen Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Vladimir Putin Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milli atlet Ramil Guliyev, Kenya'da dördüncü oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 16:03:27. #1.12#