2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde piste çıkan milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre yarı finalinde serisinde 6. olarak oyunlara veda etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde piste çıkan milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre yarı finalinde serisinde 6. olarak oyunlara veda etti.

Ramil Guliyev, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen yarı final yarışında 20.31'lik derecesiyle serisinde 6. sırada yer alabildi.

Milli atlet bu derecesiyle final şansı yakalayamadı ve oyunları tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.
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