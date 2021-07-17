Milli atlet Pınar Akyol gülle atmada Avrupa şampiyonu oldu

Milli atlet Pınar Akyol, Avrupa U20 Şampiyonası'nda gülle atmada altın madalya kazandı.

Milli atlet Pınar Akyol, Avrupa U20 Şampiyonası'nda gülle atmada altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Estonya'nın başkenti Tallin'de devam eden Avrupa U20 Şampiyonası'nda milli atlet Pınar Akyol'dan gururlandıran haber geldi. Akyol, gülle atmada elde ettiği 16.80'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı