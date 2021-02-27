Milli atlet Özlem Becerek rekorunu geliştirdi
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Milli atlet Özlem Becerek rekorunu geliştirdi

27.02.2021 20:20 | Son Güncelleme: 27.02.2021 20:24
Milli atlet Özlem Becerek rekorunu geliştirdi

Mersin'deki Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nın ilk gününde milli atet Özlem Becerek, disk atmada kendisine ait U20 Türkiye rekorunu 59.15'e taşıdı.

Mersin'deki Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nın ilk gününde milli atet Özlem Becerek, disk atmada kendisine ait U20 Türkiye rekorunu 59.15'e taşıdı.

Mersin'de yapılan Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda ilk gün müsabakaları geride kaldı. İlk gün yapılan yarışmalarda bir Türkiye rekoru kırıldı. Milli atlet Özlem Becerek, disk atma mücadelesinde 59.15'lik derecesiyle U20 Türkiye rekorunu yenileme başarısı gösterdi. 18 yaşındaki Becerek, geçen hafta Antalya'da 58.80 ile yenilediği rekoru 25 santim daha geliştirerek 59.15'e yükseltti.

U20 kadınlar gülle atmada Pınar Akyol, 16.30'luk derecesiyle günün dikkat çeken sonuçlarından bir başkasına imza atarken, U20 erkekler güllede üç atlet Dünya U20 Şampiyonası barajı aştı. Bu dalda Nuh Bolat, Savaş Parlak ve Melih Gökalp, Kenya'daki şampiyonanın 18.30'luk barajının üzerinde dereceler attı.

Büyük erkekler güllede Alperen Karahan 19.37 ile, diskte ise İrfan Yıldırım 55.08 ile birinciliği alan isimler oldu. 

 


- Ankara
Milli atlet Özlem Becerek rekorunu geliştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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