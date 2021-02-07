Milli atlet Nevin İnce 400 metrede rekor kırdı
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Milli atlet Nevin İnce 400 metrede rekor kırdı

07.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:33
Milli atlet Nevin İnce 400 metrede rekor kırdı

İSTANBUL Ataköy Atletizm Salonu'nda devam eden Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda bir rekor daha geldi.

İSTANBUL Ataköy Atletizm Salonu'nda devam eden Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda bir rekor daha geldi.

400 metre yarışlarında U18 salon Türkiye rekoru yenilendi. Fenerbahçe Kulübü'nün 17 yaşındaki sporcusu Nevin İnce, 400 metrede 55.52 koşarak U18 salon Türkiye rekorunu kırdı. Eski rekor 56.39 ile milli atlet Mizgin Ay'a aitti. 


Milli atlet Nevin İnce 400 metrede rekor kırdı
Milli atlet Nevin İnce 400 metrede rekor kırdı
Milli atlet Nevin İnce 400 metrede rekor kırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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