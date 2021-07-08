Milli atlet Nevin İnce, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor
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Milli atlet Nevin İnce, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor

Milli atlet Nevin İnce, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Spor

Kariyerinde 1 Balkan ve 12 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli atlet Nevin İnce, 15 Temmuz'da Estonya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bir başarıya daha imza atmayı hedefliyor.

Kariyerinde 1 Balkan ve 12 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli atlet Nevin İnce, 15 Temmuz'da Estonya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bir başarıya daha imza atmayı hedefliyor.

Van'da katıldığı atletizm seçmelerinde antrenör Münir Akkoyun tarafından yeteneği keşfedilen lise öğrencisi İnce, kısa sürede elde ettiği başarılarla milli takıma kadar yükselmeyi başardı.

İstanbul'da 20 Mart 2020'de gerçekleştirilen 18 Yaş Altı Balkan Salon Şampiyonası'nda kadınlar 800 metrede birinci olan 17 yaşındaki milli sporcu, İstanbul'da 7 Şubat'ta düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda da 400 metrede 55,52'lik derecesiyle birinci olarak Türkiye rekoru kırdı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 13-14 Şubat tarihlerinde düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda ise 4x400 metre bayrak yarışında gümüş, 400 metre yarışında da bronz madalya kazanan başarılı sporcu, 15 Temmuz'da Estonya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için ter döküyor.

Antrenörlerinin gözetiminde kent merkezindeki stadyumda ve yüksek rakımlı bölgelerde antrenman yapan milli atlet, kariyerine yeni bir başarı eklemeyi hedefliyor.

İnce: "Ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeyi istiyorum"

Nevin İnce, uyguladığı yoğun antrenman programı sayesinde kısa sürede büyük başarılar elde ettiğini ve şu ana kadar 35 madalya kazandığını anlattı.

Öğretmenleri sayesinde 2017'de sporla tanıştığını, antrenörünün verdiği günlük programı aksatmadan çalıştığını belirten İnce, şunları kaydetti:

"Hem Türkiye'de hem de uluslararası çapta yapılan birçok yarışmada dereceler elde ettim. 15 Temmuz'da Estonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Orada 400 metre koşacağım. Ülkemi en güzel şekilde temsil etmeyi ve bayrağımızı dalgalandırmayı istiyorum. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı dönemlerde antrenmanlarımı dağda sürdürdüm. Haftada 6 gün 2-3 saat koşuyorum. Atletizm kuvvet gerektiren bir spor dalı. Dağda koşmayı avantaja çevirdim. Bunun faydasını katıldığım yarışmalarda gördüm. Ailem, arkadaşlarım ve hocalarım elde ettiğim dereceler karşısında çok seviniyor. Bu durum beni daha çok gururlandırıyor. Kariyerime daha büyük başarılar eklemeye devam edeceğim."

Akkoyun: "Sporcumuza güveniyoruz"

Milli takım antrenör Münir Akkoyun, Nevin İnce'nin uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle gururlandıklarını ifade etti.

İnce'nin çok yetenekli bir sporcu olduğunu aktaran Akkoyun, "İlimizden yetenekli sporcuların çıkması, ülkemizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil etmesi bizi mutlu ediyor. Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi biz de bir takım olumsuzluklar yaşadık. Bunu avantaja dönüştürmeye çalıştık. Antrenmanlarımızı dağlık alanda yaptık. Yarışmaların başlamasıyla pistlere indik ve bunun meyvesini almaya başladık. Nevin İnce yarışmalarda birçok birincilik elde etti. Sporcumuz 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Ona güveniyoruz. Ülkemizin bayrağını orada en güzel şekilde dalgalandıracağına inanıyoruz." diye konuştu.

Milli atlet Nevin İnce, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor
Milli atlet Nevin İnce, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor
Milli atlet Nevin İnce, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor
Milli atlet Nevin İnce, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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