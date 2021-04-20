Milli atlet Mizgin Ay ikinci kez Kovid-19'a yakalandı Açıklaması
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Milli atlet Mizgin Ay ikinci kez Kovid-19'a yakalandı Açıklaması

Milli atlet Mizgin Ay ikinci kez Kovid-19'a yakalandı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hüseyin Doğru - Haberler | Spor

Milli atlet Mizgin Ay, ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Milli atlet Mizgin Ay, ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Dizindeki sakatlığı nedeniyle Eryaman Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) tedavi gören Mizgin Ay, yeniden koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Mizgin'in, TOHM'da özel odaya alınarak tedavisi başlatıldı. Milli atlet bir ay önce de Kovid-19 tedavisi görmüştü.

Milli atlet AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakın zamanda hastalığı atlatmasına rağmen yeniden Kovid-19'a yakalandığını belirtti. Mizgin, "Sakatlığım nedeniyle merkezde tedavi görüyordum. Yeni antrenmanlara başlamıştım. Koronavirüsün ilkini kolay atlatmıştım. Bunu da atlatıp en kısa sürede yeniden antrenmanlara başlayacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mizgin Ay'ın merkezdeki oda arkadaşı milli eskrimci Fatma Zehra Köse de Kovid-19 testisinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Doğru

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