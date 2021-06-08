Milli atlet Mikdat Sevler, Prag'da ikinci oldu
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Milli atlet Mikdat Sevler, Prag'da ikinci oldu

Milli atlet Mikdat Sevler, Prag'da ikinci oldu
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Milli atlet Mikdat Sevler, Çekya'nın başkenti Prag'da katıldığı Josef Odlozil Memorial'da 110 metre engellide ikinciliği elde etti.

Milli atlet Mikdat Sevler, Çekya'nın başkenti Prag'da katıldığı Josef Odlozil Memorial'da 110 metre engellide ikinciliği elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, 110 metre engellide 13.42 ile geliştirdiği Türkiye rekoruyla Prag'a giden Mikdat, bu yarışta da 13.48'lik derece yaptı.

Olimpiyat kotası kovalayan milli sporcu, Pan Amerikan Oyunları şampiyonu Barbadoslu Shane Brathwaite'ın (13.44) arkasında ikinciliği aldı.

Prag'da kadınlar cirit atmada yarışan Eda Tuğsuz, 56.35'lik derecesiyle yarışmayı beşinci sırada tamamlarken, 400 metre erkeklerde piste çıkan Batuhan Altıntaş ise 47.71 koşarak altıncı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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