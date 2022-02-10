Milli atlet Mikdat Sevler, Fransa'da Türkiye rekorunu yeniledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli atlet Mikdat Sevler, Fransa'da Türkiye rekorunu yeniledi

AA, Erkan Tiryaki - Spor
 - Güncelleme:
Milli atlet Mikdat Sevler, Fransa'da Türkiye rekorunu yeniledi

Milli atlet Mikdat Sevler, Fransa'da katıldığı Uluslararası Mondeville Salon Yarışmaları'nda 60 metre engellide kendisine ait Türkiye rekorunu yeniledi.

Milli atlet Mikdat Sevler, Fransa'da katıldığı Uluslararası Mondeville Salon Yarışmaları'nda 60 metre engellide kendisine ait Türkiye rekorunu yeniledi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Mikdat'ın eleme yarışını 7.71'lik dereceyle bitirdiği ve kendisine ait rekoru 0.01 saniye aşağıya çektiği belirtildi. Milli sporcunun finalde ise 7.79 koşarak 6. olduğu aktarıldı.

Aynı organizasyonda mücadele eden diğer milli atletlerden Kayhan Özer'in 60 metrede, Tuğba Danışmaz'ın ise üç adım atlamada altıncı olduğu kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Atletizm, Türkiye, Fransa, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title