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Milli atlet Mikdat Sevler, Belgrad'da Türkiye rekorunu tekrar etti

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Milli atlet Mikdat Sevler, Belgrad'da Türkiye rekorunu tekrar etti

Milli atlet Mikdat Sevler, Sırbistan'da düzenlenen Belgrad Uluslararası Salon Yarışması'nda 60 metre engellide 7.71'lik derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu egale etti.

Milli atlet Mikdat Sevler, Sırbistan'da düzenlenen Belgrad Uluslararası Salon Yarışması'nda 60 metre engellide 7.71'lik derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu egale etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda altı rakibiyle yarışan Mikdat, 7.65 koşan eski Avrupa şampiyonu Petr Svoboda'nın arkasında 60 metre engellide 7.71 ile Türkiye rekorunu tekrar etti.

Mikdat, daha önce bu dereceyi yaparak Dünya Salon Şampiyonası'na vize almayı başarmıştı.

400 metrede yarışan Oğuzhan Kaya ise 48.09 koşarak B serisinde üçüncü oldu.

Erkekler 60 metrede yarışan Kayhan Özer, finalde olimpiyat şampiyonu Lamont Marcell Jacobs ile hatalı çıkıştan diskalifiye oldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Sırbistan, Belgrad, Türkiye, Milli, Spor, Haberler

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