Milli atlet korona virüse yakalandı
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Milli atlet korona virüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Milli atlet korona virüse yakalandı

Fenerbahçe forması giyen milli atlet Melike Malkoç'un 1 yaşındaki yeğeninden korona virüs bulaşmasının ardından pistlerden uzak kaldı.

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Fenerbahçe forması giyen milli atlet Melike Malkoç'un 1 yaşındaki yeğeninden korona virüs bulaşmasının ardından pistlerden uzak kaldı.

Fenerbahçe Kulübü'nün milli atleti Melike Malkoç, korona virüs şoku yaşadı. Milli atlet, geçtiğimiz günlerde 1 yaşındaki yeğenini ziyaret esnasında korona virüs bulaştı. Ardından test yaptıran milli atletin test sonucunun pozitif olmasının ardından evinde izole ederek karantinaya alındı. 5 gündür karantina da olan Malkoç'un durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Öte yandan milli atletin korona virüse yakalanmasının ardından antrenörü Utku Duman ve beraber antrenman yaptığı arkadaşlarının da testten geçtiği öğrenildi. Diğer yandan yapılan testler sonucunda antrenör Utku Duman ve arkadaşlarının test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

(Emre Can Bayram/İHA)

Milli atlet korona virüse yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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