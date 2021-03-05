Milli atlet İlyas Çanakçı, Avrupa Salon Şampiyonası'ndan elendi
05.03.2021 21:41 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:44
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden İlyas Çanakçı, erkekler 400 metre yarı finalinde elendi.
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden İlyas Çanakçı, erkekler 400 metre yarı finalinde elendi.
Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen organizasyondaki erkekler 400 metre yarı finalleri tamamlandı.
Finale çıkmak için ilk 2'ye girmenin gerektiği turda, serisini 47.60 saniyeyle 5. sırada bitiren İlyas, şampiyonaya veda etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer