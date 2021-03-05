Milli atlet İlyas Çanakçı, Avrupa Salon Şampiyonası'ndan elendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Milli atlet İlyas Çanakçı, Avrupa Salon Şampiyonası'ndan elendi

05.03.2021 21:41 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:44
Milli atlet İlyas Çanakçı, Avrupa Salon Şampiyonası'ndan elendi

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden İlyas Çanakçı, erkekler 400 metre yarı finalinde elendi.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden İlyas Çanakçı, erkekler 400 metre yarı finalinde elendi.

Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen organizasyondaki erkekler 400 metre yarı finalleri tamamlandı.

Finale çıkmak için ilk 2'ye girmenin gerektiği turda, serisini 47.60 saniyeyle 5. sırada bitiren İlyas, şampiyonaya veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli atlet İlyas Çanakçı, Avrupa Salon Şampiyonası'ndan elendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 21:44:28. #1.16#
title