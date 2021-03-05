Milli atlet İlyas Çanakçı, Avrupa Salon Şampiyonası'nda yarı finale kaldı
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Milli atlet İlyas Çanakçı, Avrupa Salon Şampiyonası'nda yarı finale kaldı

05.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:07
Milli atlet İlyas Çanakçı, Avrupa Salon Şampiyonası'nda yarı finale kaldı

Milli atlet İlyas Çanakçı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın 400 metre seçmelerinde serisini ikinci bitirerek yarı finale kaldı.

Milli atlet İlyas Çanakçı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın 400 metre seçmelerinde serisini ikinci bitirerek yarı finale kaldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklama göre, Torun kentinde 47 ülkenin katılımıyla düzenlenen şampiyonada dokuz seri halinde koşulan 400 metre seçmelerinde milli atlet İlyas Çanakçı, yedinci seride 46.92 koştu ve üçüncü sırayı aldı.

Ancak seriyi ilk sırada bitiren Fransız atlet Thomas Jordier'nin kulvar ihlali gerekçesiyle diskalifiye olması sebebiyle Çanakçı ikinciliğe terfi etti.

Milli atlet, böylece adını yarı finaldeki 18 atlet arasına yazdırdı. Üç seri halinde koşulacak yarı finallerin ardından finalde 6 atlet yarışacak.

400 metre seçmesindeki diğer milli atletler Kubilay Ençü ile Berke Akçam elemeleri geçemedi.

Organizasyonda üç adım seçmesine giren milli atlet Necati Er ise 16.17'lik derecesiyle 14 atlet arasında 10'uncu olarak elendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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