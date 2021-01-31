Milli atlet İlkay Aydemir, rekorlarına devam ediyor
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Milli atlet İlkay Aydemir, rekorlarına devam ediyor

31.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:50
Milli atlet İlkay Aydemir, rekorlarına devam ediyor

Milli atlet İlkay Aydemir, heptatlonda kendisine ait büyükler Türkiye salon rekorunu 48 puan daha geliştirerek "Her yarışta rekor kırma" geleneğini sürdürdü.

Milli atlet İlkay Aydemir, heptatlonda kendisine ait büyükler Türkiye salon rekorunu 48 puan daha geliştirerek "Her yarışta rekor kırma" geleneğini sürdürdü.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışları'nın dördüncü haftası sona erdi. Organizasyonun ikinci gününde büyüklerde 1 Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, milli atlet İlkay Aydemir, heptatlonda üst üste kırdığı rekorlara bir yenisini ekledi.

Komple atlet çoklu branş serisi 1. etap yarışmalarında heptatlon mücadelesini 5 bin 578 puanla tamamlayan İlkay, 5 bin 530 puanlık Türkiye rekoruna 48 puan daha ekledi.

İlkay, 3 bin 69 puanla başladığı ikinci günü 5 bin 578 puanla kapatıp, bugüne dek çıktığı altı heptatlon müsabakasından da rekor kırarak ayrıldı.

Yarış sonrası TAF Başkanı Fatih Çintimar ile başkan vekili Yasin Taş, İlkay ve antrenörü Ümit Sungur'u gösterdikleri performans nedeniyle tebrik etti.

Bu arada, heptatlonda komple atlet ilk etabını 5 bin 28 puanla ikinci sırada tamamlayan Yavuz Şalkacı da en iyi derecesini yaptı. Yavuz, bu branşta 5 bin puanı aşabilen altıncı Türk atlet oldu. Müsabakada üçüncü sırayı 4 bin 980 puanla Ömer Faruk Çanakçı aldı.

Organizasyonda piste çıkan genç atlet Orçun Ünalan, 28 yıldır kırılamayan 18 yaş altı Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. 50 metreyi 6.01 ile bitiren Orçun,1993'ten beri kırılamayan rekorun yeni sahibi oldu. Eski rekor 6.06 ile Oğuz Şanal'a aitti.

Abdurrahman Gediklioğlu da 3 bin metreyi 7.59.17 ile koşarak Avrupa Salon Şampiyonası barajını geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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