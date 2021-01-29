Milli atlet İlkay Aydemir'in heptatlon Türkiye rekoru onandı
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Milli atlet İlkay Aydemir'in heptatlon Türkiye rekoru onandı

29.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:40
Milli atlet İlkay Aydemir'in heptatlon Türkiye rekoru onandı

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), milli sporcu İlkay Aydemir'in heptatlon Türkiye rekorunu tescil etti.

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), milli sporcu İlkay Aydemir'in heptatlon Türkiye rekorunu tescil etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 9-10 Ocak tarihlerinde düzenlenen heptatlon müsabakasında 5 bin 530 puan yapan milli sporcu İlkay Aydemir'in derecesi, Dünya Atletizm Birliği tarafından Türkiye rekoru olarak onaylandı.

Daha önce 5 bin 612 puanla rekorun sahibi olan Alper Kasapoğlu'nun branş dereceleri karşılığının tutmaması üzerine inceleme için Dünya Atletizm Birliğine başvuran federasyon, puanın 5 bin 453'e güncellenmesi gerektiği cevabını aldı.

Dünya Atletizm Birliğinin iki istatistik görevlisinin incelemesi sonucunda belirtilen sezon (1997) içinde 5 bin 612 puana karşılık gelen bir yarışma bulunamadı ve Kasapoğlu'nun puanı eldeki yarışma sonuçlarındaki derecelerin karşılığı olan 5 bin 453'e güncellendi.

Bu sonuçla Mart 1997 ile Ocak 2021 arasında Türkiye heptatlon rekoru olarak kalan 5 bin 453 puanlık derece, İlkay Aydemir tarafından 10 Ocak'ta 77 puan farkla geride bırakılmış oldu.

Türkiye atletizm tarihinde daha önce hiçbir derecesi geçilemeyen Alper Kasapoğlu'nun böylece ilk kez bir rekoru kırıldı.

Atletizmde geçtiğimiz hafta sonu geçilen Ruhan İşim'in sırıktaki derecesiyle birlikte, büyük erkekler rekorları arasında en eski iki derece geliştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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