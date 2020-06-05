Milli atlet hem babasına yardım ediyor hem de olimpiyatlara hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli atlet hem babasına yardım ediyor hem de olimpiyatlara hazırlanıyor

Bingöl'de çocukluğunda çobanlık, ayakkabı boyacılığı yaparken atletizmle tanışması sonucu hayatı değişen 28 yaşındaki Milli Atlet Yavuz Ağralı, şimdi bir yandan babasıyla birlikte el arabasında ışkın satıyor, bir yanda da gitmeye hak kazandığı Tokyo olimpiyatları için düzenli olarak...

Milli atlet hem babasına yardım ediyor hem de olimpiyatlara hazırlanıyor
05.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:49

Bingöl'de çocukluğunda çobanlık, ayakkabı boyacılığı yaparken atletizmle tanışması sonucu hayatı değişen 28 yaşındaki Milli Atlet Yavuz Ağralı, şimdi bir yandan babasıyla birlikte el arabasında ışkın satıyor, bir yanda da gitmeye hak kazandığı Tokyo olimpiyatları için düzenli olarak antrenman yapıyor.

Yıllarca elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Milli Atlet Yavuz Ağralı (28), ilkokul ve ortaokul yıllarında bir yandan okuyup diğer yandan çobanlık, seyyar satıcılık, ayakkabı boyacılığı, araba tamirciliği yaptı.Yine bu dönemlerde öğretmenleri tarafından keşfedilmesinin ardından atletizmle uğraşmaya başlayan Ağralı, hem il hem ülke genelinde önemli dereceler alarak çok sayıda madalya ve kupa kazandı. Daha sonra milli atlet olarak yoluna devam eden Ağralı, yine birçok ülkede düzenlenen yarışmalarda önemli dereceler aldı. Son olarak Sevilla'da düzenlen maratonda 2 saat 10 dakika 41 saniye koşarak Tokyo olimpiyatlarına gitmeye hak kazandı. Başarısını ve hayat hikayesini anlatan, babasıyla birlikte yayla ve dağ muzu olarak bilinen ışkın da satan Milli Atlet Yavuz Ağralı, antrenmanlarını da aksatmadan yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

"Milli veya olimpiyat sporcusuyum diye asla gurur yapmadım"

Pandemi nedeniyle memleketi Bingöl'de olan milli sporcu Ağralı, "2003 yılında atletizme başladım. O dönemler babamla birlikte hayvan otlatmaya gidiyordum hem okul okuyordum hem de sporuma devam ediyordum. Niğde'de de üniversite okurken hem beden eğitimi öğretmenliği hem de antrenörlük bölümlerini bitirdim. Şimdi de Tokyo olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Olimpiyat barajını 2 saat 10 dakika 41 saniyede koşarak Tokyo'ya gitmeye hak kazandım. Şu an pandemi dönemi olduğu için de Bingöl'deyim. Zaman zaman babama yardım ediyorum. Dağ muzu dediğimiz Işkını toplayıp babamla birlikte satıyoruz. Sonuçta geçmişten bu yana hep ekmeğimizi taştan çıkartmaya çalıştık. Babama da her zaman yardım etmekten gurur duyarım, çekinmem. Milli veya olimpiyat sporcusuyum diye asla gurur yapmadım. Her zaman mütevazi ve basit yaşamaya çalıştım" dedi.

"Bingöl'e ve ülkeme bu madalyayı getirmek istiyorum"

Tokyo'dan madalya ile dönmek istediğinin altını çizen Ağralı, "Hedefim Tokyo olimpiyatlarında yarışmak ve 2 saat 10 dakikayı orada tekrarlarsam ilk 3'e gireceğimi düşünüyorum. Çünkü geçmişte de 2 saat 10 dakika koşan atletler dediğim gibi ilk 3'e girmeyi başarmıştır. Neden olmasın bende Bingöl'e ve ülkeme bu madalyayı getirmek istiyorum. Dereceye girer önemli bir ödül alırsam kimsenin alınması istemem Özellikle hocalarım benim için değerlidir ama rahmetli İbrahim hocama bu ödülü armağan etmek isterim" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Haber
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Haber
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Haber
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü Haber
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor
Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi...
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti
İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Devlet Bahçeli Adnan Menderes Fahrettin Altun Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Birce Akalay Seren Serengil
Spor Fatih Terim İlhan Cavcav Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Milli atlet hem babasına yardım ediyor hem de olimpiyatlara hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 09:49:26. #1.15#
title