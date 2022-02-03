Milli atlet Emine Hatun, Valencia'da en iyi derecesini koştu

Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, Valencia Salon Grand Prix'sinde 3 bin metre mücadelesinde kariyerinin en iyi derecesini yaparak ikinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'da hazırlıklarını sürdüren milli atlet, Valencia'da salon yarışmalarında 3000 metre mücadelesine çıktı.

26 yaşındaki atlet, 3 bin metrede yarışını 8: 55.91 ile Kenyalı Selah Busienei'nin arkasında ikinci sırada tamamladı.

Bu mesafede daha önce salondaki en iyi derecesi 9: 06.85 olan Emine, derecesini 11 saniye geliştirdi. Milli atlet, böylece tüm zamanlar salon Türkiye listesinde de 3000 metrede 6. sıraya yükseldi.