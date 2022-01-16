Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, İspanya'da en iyi derecesini elde etti - Haberler Spor
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Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, İspanya'da en iyi derecesini elde etti

Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, İspanya'da en iyi derecesini elde etti
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, kış antrenmanlarını sürdürdüğü İspanya'da 10 kilometre yol koşusunda kariyerinin en iyi derecesini yaparak 4. oldu.

Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, kış antrenmanlarını sürdürdüğü İspanya'da 10 kilometre yol koşusunda kariyerinin en iyi derecesini yaparak 4. oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ibiza'daki yarışta Fenerbahçe'nin sporcusu Emine Hatun, finiş çizgisine 33 dakika 24 saniyede ulaştı.

En iyi derecesini yapan 26 yaşındaki milli sporcu, İsveçli Sarah Lahti'nin kazandığı yarışı 4. sırada bitirdi.

Yarışta Emine Hatun'un eşi Adel Mechaal ise erkekler kategorisinde birinci oldu.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, kış antrenmanlarını sürdürdüğü İspanya'da 10 kilometre yol koşusunda kariyerinin en iyi derecesini yaparak 4. oldu.

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