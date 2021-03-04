Milli atlet Emel Dereli, Avrupa Salon Şampiyonası'ndan elendi
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Milli atlet Emel Dereli, Avrupa Salon Şampiyonası'ndan elendi

04.03.2021 23:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:26
Milli atlet Emel Dereli, Avrupa Salon Şampiyonası'ndan elendi

Emel Dereli, kadınlar gülle atma kategorisinde yarıştığı Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda elemeleri geçemedi.

Emel Dereli, kadınlar gülle atma kategorisinde yarıştığı Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda elemeleri geçemedi.

Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen şampiyonadaki kadınlar gülle atma elemeleri sona erdi.

Finale çıkmak için 18,40 metrelik atış yapmanın veya ilk 8'e girmenin gerektiği turu, 17,83'lük derecesiyle 11. sırada tamamlayan Emel, şampiyonaya veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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