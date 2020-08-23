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Milli atlet Egehan Karabulut'un hedefi, Avrupa Şampiyonası'nda madalya

Okul seçmeleriyle tanıştığı atletizmde, elde ettiği birinciliklerle milli takıma seçilen yaşındaki 20 Egehan Karabulut, Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Milli atlet Egehan Karabulut'un hedefi, Avrupa Şampiyonası'nda madalya
23.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:10

Okul seçmeleriyle tanıştığı atletizmde, elde ettiği birinciliklerle milli takıma seçilen yaşındaki 20 Egehan Karabulut, Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Egehan, Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceler elde ettikten sonra milli takıma katılmaya hak kazandı.

Egehan Karabulut, İstanbul 2017 yılında düzenlenen Balkan Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlamada 6.97'lik derecesiyle dördüncü oldu. Egehan aynı şampiyonada 4x100 metre bayrak yarışında altın madalya aldı.

Milli atlet, gelecek sene yapılacak Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Egehan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesini yurt dışında temsil etmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'yi uluslararası yarışlarda en iyi şekilde temsil etmek için sıkı bir şekilde çalıştığını ifade eden Egehan Karabulut, "Bu spora 6. sınıfa giderken başladım. Okulumuzda seçme yapacaklardı. Statta koşu oldu 100 metrede birinci oldum ve sonra takıma seçildim. Daha sonra derslerim kötü olduğu için bir sene ara verdim. Notlarımı düzelttikten sonra spora devam ettim. İlk yüksek atlama yapıyordum sonra uzun atlamaya başladım." diye konuştu.

Egehan, her zaman kendini geliştirmek için çalışmalara devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk başta derecelerim iyi değildi daha sonra derecelerim yükselmeye başladı. 2017 yılında uzun atlamada iyi dereceler almaya başladım. Balkan Şampiyonası'nda dördüncü olmuştum. 4x100 metrede Balkan şampiyonu olduk. Altın madalya kazandım. Türkiye şampiyonalarında da ikincilik ve üçüncülüklerim var. Gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'nda ülkemiz iyi şekilde temsil edip, madalya almak istiyorum. Yarışların olmaması bizim için iyi olmadı. Ne kadar çok yarış olsa bizim için o kadar iyiydi. Bizde daha fazla antrenman yapıp formda kalmaya çalışıyoruz."

Antrenör Metin Emin: "Çok hızlı bir çocuktu"

Antrenör Metin Emin de milli sporcunun gelecekte Türkiye'ye daha çok dereceler getireceğini dile getirdi.

Emin, sporcuların formda kalması için sıkı şekilde çalışmalara devam ettiklerini aktararak, "Egehan'ı ilk okul seçmelerinde görmüştüm. Çok hızlı bir çocuktu. Yetenekli olduğunu gördüm." dedi.

Egehan'ın gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönmesini beklediklerini belirten Emin, "Yetenekli bir sporcumuz, gelecekte güzel şeyler bekliyoruz kendisinden. Sürekli kendini geliştirdiği için güzel dereceler elde edecek. İlk hedefi Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Avrupa Şampiyonası'na gidip madalya alma şansı yüksek. Sıkı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sporcular için ne kadar çok yarış olursa o kadar güzel dereceler gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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